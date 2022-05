Fiaker fördern Zugang zu Tieren

Zur Streitfrage Fiaker in Salzburg - ja oder nein? Keine Frage, Salzburg ist "auch ohne Fiaker attraktiv" und die Pferde müssen so pfleglich behandelt werden wie möglich. Auch dass für mich persönlich - als einen, der täglich in der Innenstadt unterwegs ist - die Tiere und Fuhrwerke einen lebendigen Reiz mehr in das Stadtbild bringen, ist ziemlich unerheblich.

Die um das Tierwohl so sehr Besorgten, dass sie ein Fiakerverbot verlangen, lassen aber etwas außer Acht, was gerade aus tierfreundlicher Sicht wesentlich ist: Man braucht nur Kinder beobachtet zu haben, wie sie oft mit offenem Mund und unverwandtem Blick diesen Wesen folgen, wenn sie auf dem Alten Markt usw. daherkommen und wieder entschwinden. Ein unmittelbareres, intensiveres Interesse für Lebendiges, für nicht menschliche Lebewesen ist kaum vorstellbar.

So selten wie Kinder in einer urbanisierten und mehr und mehr vom Scheinleben auf Bildschirmen angefüllten Welt Tiere, und zumal solche größeren, wahrnehmen und spüren können, kann die Begegnung mit ihnen in der Stadt Zuneigung und bleibendes Interesse für Tiere fördern, wenn nicht gar auslösen. Damit scheint mir für die Liebe zu den Pferden, ja für die Achtung vor dem Tier und dem Lebendigen überhaupt, mehr gewonnen als durch eine Abschaffung der Fiaker.

Daher halte ich die Forderung nach einem Verbot auch aus tierfreundlicher Perspektive für kurzsichtig.



Heinz Stockinger, 5020 Salzburg