Vor ein paar Tagen filmte ein aufmerksamer Passant, wie ein Kutscher am Residenzplatz eines seiner Pferde brutal ins Gesicht schlägt (SN-Bericht vom 19. Juli 2023). Ich bin über die Brutalität dieser Branche so entsetzt. Ich persönlich würde ein Ende der Fiaker befürworten. Gewalt war noch nie eine gute Lösung. Ich bin einfach nur entsetzt, was sich diese Branche herausnimmt und betone noch einmal, Pferde haben in unseren Städten keinen Platz. Fiaker müssen endlich abgeschafft werden!

Anita Gilschwert, 5071 Wals-Siezenheim