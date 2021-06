Fiaker: Mut zu Veränderungen!

Zu "Hitzefrei für Pferde der Fiaker ab 30 Grad?" vom 23. 6. 2021: Der Beitrag des Tierarztes Dr. Winkelmayer spricht mir aus dem Herzen! Schon vor mehr als zehn Jahren - und da gab es noch nicht so viele Hitzetage im Sommer - hatte ich Kontakt mit dem damaligen zuständigen Stadtrat Padutsch von der Bürgerliste, der mir versicherte, dass er genau wie ich die Fiakerei in der Stadt für einen Anachronismus halte, aber keine Chance auf eine Mehrheit im Gemeinderat habe.

Inzwischen haben sich nicht nur die Temperaturen im Sommer geändert, sondern auch, wie Dr. Winkelmayer eindrücklich beschreibt, unser Verständnis von unseren Mitgeschöpfen, den Pferden. Auf seine Argumente will ich nicht nochmal eingehen - sie sind stichhaltig!

Dass die Fiaker anders argumentieren, liegt auf der Hand. Aber sie werden sich wohl, wie viele andere Berufsgruppen, an Veränderungen, z. B. Elektrokutschen, gewöhnen müssen. In Rom beispielsweise sind Fiaker schon seit einem Jahr verboten.

Für uns Salzburger/-innen hätte das nur Vorteile: Pferdemist, Pflasterabrieb in der Altstadt und lange Verkehrsstaus am Morgen und Abend beim Zu- und Abfahren ins Zentrum würden schlagartig der Vergangenheit angehören.

Also appelliere ich an die Stadtpolitik, endlich diesem aus der Zeit gefallenen "Brauch" ein Ende zu setzen!



Barbara Plätzer-Neumann, 5300 Hallwang