Zu "Gericht prüft Vertrag mit Fiakern" (SN-Lokalteil vom 13. 4.): Ich engagiere mich schon lange für Tierschutz und habe daher eine geschärfte Wahrnehmung, ob es Tieren gut geht oder nicht. Es ist sicher nicht in Ordnung, dass die Pferde im Verkehrsgewühl immer nur auf Asphalt unterwegs sind. Dass sie in der Sommerhitze am Standplatz warten müssen, ist wahrscheinlich noch schlimmer.

Es ist höchste Zeit, diesen Anachronismus zu beenden.



Hans Leithner, 4882 Oberwang