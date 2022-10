Fiaker sind nicht mehr zeitgemäß

Sehr geehrte Frau Schenker!

Ihren Artikel "Diese Kutsche kommt ohne Pferde aus: SN-Testfahrt mit dem E-Fiaker in München" vom 29. September 2022 habe ich in den Salzburger Nachrichten mit großem Interesse gelesen. Fiaker-Gegner fordern schon länger tierfreundliche Alternativen wie zum Beispiel einen E-Fiaker, welcher in München bereits eingesetzt wird. Ich als Pferdeliebhaberin bin davon begeistert, über solche Ersatz-Fiaker zu lesen und möchte meine Ansicht über Fiaker teilen.

"Es ist halt doch der Zeitgeist: klimafreundlich und tierfreundlich." Mit diesen Worten stimme ich E-Fiaker-Betreiber Dominic Staat aus München nur zu. Ganz im Gegenteil zum emeritierten Professor Josef Troxler, welcher der Meinung ist, dass Pferde sehr gut an extreme Wetterbedingungen wie Hitze angepasst sind, sofern Schattenplätze, Tränken und Wasser zur Abkühlung bereitgestellt werden. Eine Studie aus Kanada beweist, dass der Körper des Pferdes rascher überhitzen kann als ein Menschenkörper. Das Ergebnis der Forschung: Hohe Temperaturen und schwüle Wärme können schon nach ca. 20 Minuten durchschnittlichen Trainings dazu führen, dass die Körpertemperatur des Pferdes dramatisch ansteigt. Die Folgen einer Körpertemperaturerhöhung beim Pferd von 3 Grad Celsius sind Koliken, Kreislaufzusammenbruch und Nierenversagen. Nach einer kurzen Recherche im Internet stieß ich schon auf mehrere Fiaker-Unternehmen, die Rundfahrten von 50 oder mehr Minuten anbieten! Hier sind also die Voraussetzungen, die Troxler nannte, zu 100% nicht gegeben. Aber auch kleine Rundfahrten von 20 bis 25 Minuten, wie sie zum Beispiel in Salzburg vom Residenzplatz aus angeboten werden, fallen schon in den kritischen Zeitraum.

Die einzige vernünftige tierfreundliche Lösung sind Fiaker ohne Pferde. Die Stadt Salzburg sollte den Vertrag 2023 keinesfalls verlängern und falls doch, ist hitzefrei ab 30 Grad Celsius unbedingt notwendig. Bitte helfen Sie mit, über das Problem mit Fiaker zu berichten, damit möglichst viele Menschen davon erfahren.



Lena Sperneder, 3362 Öhling