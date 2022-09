Fiakerpferde in der Stadt Salzburg

Mit gemischten Gefühlen habe ich den SN-Artikel (29. 9.) "Diese Kutsche kommt ohne Pferde aus" gelesen. Einerseits bin ich froh, dass, was mit den Fiakerpferden passiert mehr Aufmerksamkeit bekommt, andererseits scheint sich immer noch nichts zu bewegen. Besonders dreist finde ich es, dass sich Bürgermeister Preuner über den Gemeinderatsbeschluss über das Hitzefrei bei 30 Grad hinwegsetzt und trotz starker Kritik den Vertrag verlängern will! Außerdem wird in mehreren Studien darauf geschlossen, dass Pferde bereits bei 25 Grad gestresst sind und somit nicht ohne weiteres in der heißen Innenstadt schwere Kutschen ziehen sollten!





Melanie Ulrichshofer, 5620 Schwarzach