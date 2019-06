"Figaros Hochzeit" begeisterte

"Des Westwinds Säuseln und des Baches Rieseln wiegt die Herzen in süße Wonneträume; der Blumen Fülle duftet auf den Wiesen, alles lockt uns zu Liebe, Freud und Wonne."

So sang Susanna, die Titelfigur in Mozarts berühmter Oper "Figaros Hochzeit", am Freitag, dem letzten Maitag, im Salzburger Landestheater und entschädigte uns damit auch für einen verregneten Frühlingsmonat Mai. Aber was für eine Aufführung! Schade, dass Mozart sie nicht selbst sehen und hören konnte: Unvorstellbar schöne Stimmen mit ebenbürtigen schauspielerischen Leistungen, moderne, aber zum Werk völlig passende Regie, die dem großartig schwungvoll aufspielenden Mozarteumorchester die szenische Entwicklung bestimmen ließ. Das Bühnenbild übersichtlich und anregend.

Wir waren mit Freunden dort, die nicht unbedingt Opernfreunde sind, sich aber nachher in den allerhöchsten Tönen für diese Art von Musik und Aufführung begeisterten. Gratulation an alle Mitwirkenden und Dank auch dafür, dass wir auf diese Weise dem - um es milde auszudrücken - derzeitigen politischen Kasperltheater entfliehen konnten.



Mag. Hans Russegger, 5441 Abtenau