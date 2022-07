Finanziell wird es eng ...

Zum Leitartikel "Der Kampf der politischen Systeme" von Alexander Purger (SN, 9. 7.) würde ich mir einige Anmerkungen erlauben. Wo auch immer noch Chatnachrichten, verfasst von ÖVP-Mitgliedern oder von der Partei nahe stehenden Personen, noch herumliegen mögen - in erster Linie liegen sie bei der WKSTA und harren der Untersuchung auf strafrechtliche Relevanz. Und das ist auch gut so. Darüber hinaus suggeriert der Ausdruck "Giftschränke", dass hier jemand sich etwas quasi "zusammengemischt" hat, um der ÖVP zu schaden. Weit gefehlt, alles in diesen Chats ist die ÖVP und verkörpert die ÖVP.

Am Ende des Artikels wird noch die Eigenverantwortung und Eigeninitiative als Mittel gegen die Armut gepriesen. Es gibt nicht wenige Menschen in diesem Land, bei denen es sich jetzt schon finanziell einfach nicht mehr ausgeht. Wie mag das dann für diese Menschen im Herbst aussehen? Und wie viele zusätzlich kommen in solch eine Lage?

Die Aufforderung "anzupacken" wird wohl in den Ohren vieler wie der glatte Hohn klingen, irgendwann sind halt mal alle Möglichkeiten zu sparen ausgeschöpft. Oder bleiben dann nur mehr Alkohol oder Psychopharmaka wie es unser geschätzter Herr Bundeskanzler uns ausrichten ließ?

Johannes Lisch, 6060 Hall in Tirol