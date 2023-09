Finanzwissen in die Lehrpläne

Es wird immer wieder - so wie auch in den SN - darauf hingewiesen, dass neue Inhalte in den Lehrstoff der Schulen kommen müssten, aber auf die Frage, was dafür weggelassen werden könnte/sollte, folgt Schweigen.

Nun, es gibt genug Lehrstoff, der weggelassen werden könnte: Es ist beispielsweise unnötig, (für kurzfristige Prüfungen oder schriftliche Arbeiten) zu büffeln, wie viele Bruttoregistertonnen (BRT) welcher Hafen jährlich umsetzt. Und so gibt es viel "totes Wissen" in den Lehrplänen, das man entrümpeln könnte. Was aber wirklich wichtig wäre, ist beispielsweise "Finanzwissen". Damit könnte den unseriösen Themen mancher Politiker über Spar- und Kreditzinsen, Aktien und so weiter begegnet werden. Und so gibt es unzählige Beispiele, die manche Politiker immer wieder ermuntern, im Vertrauen auf die Unwissenheit der Bevölkerung mit schamlosen Lügen Politik zu machen.

Günter Braun, 1020 Wien