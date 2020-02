Finder rettet den Konzertabend

Voller Vorfreude ging ich mit meiner Familie am vergangenen Freitag in die Szene Salzburg: ein Konzert von Herbert Pixner & Italo Connection stand auf dem Programm. Die Karten dafür hatte ich schon vor Wochen im Vorverkauf erstanden. Doch nach dem Hineingehen die böse Überraschung: eine unserer vier Karten musste mir wohl auf der Straße aus der Hosentasche gefallen sein - was für ein Malheur! Wir waren uns sicher, dass sich da irgendjemand über die Karte freuen und statt meiner ins Konzert gehen wird. Ohne große Hoffnung ging ich zur Abendkasse und fragte nach - und siehe da: ein ehrlicher Finder hatte sie bereits abgegeben. Dafür möchte ich mich bei ihr oder ihm sehr herzlich bedanken!



Christoph Brandstätter, 5020 Salzburg