Fingerzeig auf die Jungen ist nicht fair

Zur Klimakleber- und Mülldebatte anhand des Leserbriefs von Frau Monika Petschenig (SN-Lokalteil vom 31. 3.).

Wie Frau Petschenig reagieren viele Menschen mit Verallgemeinerungen auf komplexe Probleme. Umweltverschmutzung wie Klimakrise sind aber weder ein Generationenproblem noch können die Engagiertesten eine reine Lehre verwirklichen. Kinder und Jugendliche sind weder alle Aktivisten für Fridays for Future noch sind alle Müllmonster. Etliche Junge fahren mit dem Moped oder - sobald sie im Alter dazu sind - mit ihrem Boliden. Andere machen gar keinen Führerschein. Menschen jeden Alters unterscheiden sich bei Wertmaßstäben und in der Fähigkeit, Konsequenzen daraus zu ziehen und durchzuhalten. Richten wir alle den Finger auf uns selbst, bevor wir andere erregt belehren. Gewinnen wir an Gewicht durch Vorbild, so gut es geht.

Erhard Petzel, 5020 Salzburg