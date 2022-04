Fischer betreiben Artenschutzprojekte

Zum Artikel von Andreas Tröscher bezüglich Schäden durch Fischotter in den SN vom 1. 4. 2022 auf Seite 19: Sehr geehrter Herr Tröscher, Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich Ihren Artikel in den SN vom 1. 4. 2022 für einen Aprilscherz halten soll oder ob er ernst gemeint war. Offensichtlich haben Sie sich aber bezüglich der Fischotter-Problematik nur sehr einseitig informiert.

Es ist interessant, dass Sie "Experten" zitieren, die sich einig sind. Mit Sicherheit waren hier keine Experten in Sachen Fischerei beteiligt.

Wir haben bei Bestandsaufnahmen in unseren kleineren und mittleren Fließgewässern im Pinzgau Fischbestände festgestellt, die nur noch drei bis fünf Prozent des Bestands entsprechen, der üblicherweise in der Natur vorkommt. Und das nicht nur in verbauten Gewässern, sondern auch in natürlichen Gewässern. Zudem stimmen die Altersstrukturen nicht mehr, der Fischotter mag lieber die größeren Fische, er nimmt uns somit das Potential für die natürliche Reproduktion. Ganz abgesehen von den großen Schäden bei den Fischzuchten, die z. B. unsere heimischen Betriebe mit Fisch versorgen.

Wissen Sie eigentlich, dass der Otter auch andere gefährdete Tiere (Amphibien, Krebse, Gelege von Bodenbrütern etc.) frisst?

Wir stützen die Bestände mit heimischen Arten aus heimischer Nachzucht, wir betreiben aufwändige Artenschutzprojekte für gefährdete Fischarten und auch für Kleinfischarten (z. B. Äsche, Koppe, Elritze) und investieren unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden für die Fischerei. Ohne die Fischerei würde es wahrscheinlich einige Fischarten - zumindest im Pinzgau - gar nicht mehr geben.

Wir reden auch nie hinter vorgehaltener Hand, unsere Zahlen sind transparent und nachvollziehbar. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte gerne an den Landesfischereiverband, falls Sie Fragen dazu haben. Mit Fischerkarten lässt sich kaum Geld verdienen, ich kann Ihnen gerne Rechenbeispiele geben. Fischerei ist mittlerweile Idealisten vorbehalten.

Wenn alles so einfach wäre wie von Ihnen vorgeschlagen, dann könnten auch wir Fischer sagen "Weniger Otter = Mehr Fische". Machen wir aber nicht, wir ziehen eine sachliche Diskussion auf Basis fundierter Grundlagen vor. Wer denken Sie hat die unabhängige Fischotterstudie der Karl-Franzens-Universität initiiert? Ein mühsam ausgearbeiteter Verordnungsentwurf für eine verträgliche Reduktion der Otterbestände in Salzburg wurde leider kürzlich von einer Partei abgelehnt. Offensichtlich hat diese Partei mit der Farbe Grün auch dieselbe Informationsquelle wie Sie und der Natur- und Artenschutz hört an der Wasseroberfläche auf.



Mag. Reinhard Riedlsperger, Bezirksfischermeister Pinzgau, 5761 Maria Alm