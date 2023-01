Brief zu Hedwig Kainbergers Artikel "Stürzt die Kuppel ein? Ein Meisterwerk wird gerettet" (SN, 12. Jänner):

Nicht nur Wien treibt erheblichen Aufwand zur Erhaltung gefährdeter Bauten von Fischer von Erlach. In Salzburg wurde kürzlich die Kollegienkirche aufwendig saniert, ältere Semester erinnern sich an die spektakuläre Rettung der Ursulinenkirche. Die enormen Kosten sind selbstverständlich für das Erbe eines Architekten, dessen Verdienst um die Attraktivität Salzburgs nicht hoch genug geschätzt werden kann.

Wals geht da andere Wege. In großbäuerlicher Tradition gilt ein Stadl das, was er hergibt. Klessheim, Fischers Schloss: super für's Casino. Dafür pinselt man sogar und setzt sich ins Licht. Und wenn für die Tourismusschule Platz gebraucht wird, klatscht man halt zwei Querflügel dran - mit Baumdekor, wegen dem Bio und weil am Land. Mit dem nötigen Verständnis ist sogar das Kultur.

Erhard Petzel

5020 Salzburg