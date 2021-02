Fischotter-Monitoring ist unvermeidlich

Die ungezügelte Vermehrung und Verbreitung des Fischotters bringt enorme Probleme in die sauberen Salzburger Seen und Flüsse. Landesrat Josef Schwaiger lässt deshalb den Bestand erheben. Gut so, exakt zu wissen was Sache ist. Äsche, Bachforelle und Bachstelze haben durch den Fischotter in Kürze keine Chance mehr auf Selbsterhaltung und werden auf der roten Liste der gefährdeten Arten landen.

Das ist die Seite der Wassertiere. Wie ist es aus menschlicher Sicht? Der früher wesentlich höhere Eigenversorgungsgrad mit Süßwasserfischen in Österreich beträgt rund 7 Prozent. Wir sollten alle mehr Gemüse und Fisch essen. Wegen Klimawandel, CO2-Ausstoß etc. Doch woher kommt jetzt aktuell der menschliche Bedarf, der auf unseren Tellern landet? Aus Aquakulturen (Massentier-Fischhaltungen) und überfischten Meeren. Mit klimaschädlichen Nebenwirkungen, vom Transport bis zur Verarbeitung der Lebensmittel.

Mit der unkontrollierten Vermehrung des überwiegend nachtaktiven Fischotters haben unsere Wassertiere keine Chance auf Erhaltung ihrer Population. Fischotter fegen wie ein Tsunami in das Gewässer, fressen meist nur Kopf und Eingeweide, ohne Unterschied von Art und Größe. Wasservögel-Gelege sind ihm ein Leckerli.

Künftig wird kein Weg an einem Fischotter-Monitoring und ständig steigenden Entschädigungszahlungen vorbei führen.



Wilhelm Haarlander, 5700 Zell am See