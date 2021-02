Fischotter nicht zum Sündenbock machen

Zu "Fischer klagen über große Otterschäden" (SN vom 23. 2.): Salzburgs Bezirksfischereimeister Bernhard Scheichl beklagt Schäden durch die Rückkehr der Fischotter. Das ist einerseits verständlich, lässt aber die eigentlichen Gründe für das Fischsterben vollkommen außer Acht. Denn die Hauptursachen für den Rückgang der Fischbestände sind menschengemacht - die viel zu starke Verbauung, Übernutzung und Verschmutzung der Gewässer. Deswegen fordern wir, Seite an Seite mit Fischern, viel stärkere Anstrengungen der Politik zum Schutz der Flüsse, Seen und ihrer Arten.

Essenziell sind zudem an den Fischotter angepasste, umsichtige Fisch-Besatzmaßnahmen. Beschriebene Maßnahmen weisen aus Sicht des WWF jedoch in eine falsche Richtung. Es werden große Fische eingesetzt, die nicht an die Anwesenheit natürlicher Feinde angepasst sind. Sie schwimmen oft Nahe der Wasseroberfläche, da sie es gewohnt sind, dort gefüttert zu werden und haben kein natürliches Fluchtverhalten entwickelt. So sind sie leichte Beute, unter anderem für Otter. Zudem wird mit Regenbogenforellen besetzt, die bei uns natürlicherweise gar nicht vorkommen und heimische Arten wie die Bachforelle verdrängen. Diese Besatzpraxis hat also viel Potenzial zur Verbesserung. Den Otter deshalb zum Sündenbock zu machen, hilft weder Fischen noch Fischern. Fischotter regulieren sich durch Angebot an Lebensraum und Nahrung selbst.

Christina Wolf-Petre, Otter-Expertin des WWF Österreich, 1160 Wien