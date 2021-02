Fischotter vermehren sich langsam

Ein Rückgang der Fischbestände ist nicht der Existenz des Fischotters geschuldet, sondern vor allem dem katastrophalen ökologischen Zustand unserer Fließgewässer. Nur noch etwa ein Drittel der heimischen Flüsse und Bäche sind natürlich oder naturnah. In den vergangenen Jahrzehnten wurden unsere Fließgewässer durch Verbauungen, Wasserkraftwerke, Trockenlegungen etc. massiv geschädigt. Diese negativen Veränderungen bedingen, dass Fließgewässer als Lebensraum für Fische und andere dort heimische Arten immer weniger geeignet sind. Amphibien, Krebse und Muscheln sind Teil des Beutespektrums des Fischotters. Verantwortlich für deren Ausrottung ist er mit Sicherheit nicht.

Der Zusammenbruch von Amphibienbeständen in den letzten Jahrzehnten ist eine Folge von flächendeckend vorgenommenen Trockenlegungen von Feuchtgebieten sowie Verbauungsmaßnahmen an Gewässern. Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Wiederansiedlung oder einen Besatz des Fischotters in Österreich gegeben.

Fischotter vermehren sich nicht rasant: In ihrem Leben bekommt ein Fischotterweibchen durchschnittlich

zwei Mal Junge. Daraus ergibt sich ein sehr langsames Populationswachstum für den Fischotter.



Helga Maislinger, 5082 Grödig