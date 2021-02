Fischotter vermehren sich sehr wohl rasch

Leider werden Leserbriefe immer wieder für die Verbreitung von Falschmeldungen missbraucht. So zum Beispiel der von Frau Maislinger (25. Februar). Sie behauptet, dass Fischotter in ihrem Leben zwei Mal Junge bekommen. Diese werden in freier Wildbahn acht bis 13 Jahre alt und die Fähe bekommt ab dem dritten Lebensjahr nach neun Wochen Tragezeit zwei bis vier Junge. Also bekommt jedes weibliche Tier nicht zwei, sondern rund 30 junge Fischotter als Nachwuchs.

Und da es keine natürlichen Feinde der Fischotter gibt, vermehren sie sich rasch. Jedes Tier frisst bis zu 1,2 Kilogramm Fisch täglich. Warum den Tierschützern die in Österreich ehemals heimischen Fische egal sind, ist mir unverständlich.

Sicher weiß ich, dass zumindest in Grünau die Fischotter sehr wohl wiederangesiedelt wurden.



Mag. Reinhard Fischill, 1150 Wien