Fischsterben durch den Fischotter

Kaum bemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit findet zurzeit eine dramatische Reduktion des heimischen Fischbestandes statt: Der streng geschützte und sich unaufhaltsam ausbreitende Fischotter ernährt sich täglich von Fischköpfen/Innereien und Krebsen, sodass Flüsse, Bäche, Teiche und Seen bald "leer gefressen" sein werden. Damit werden die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht massiv zerstört, Fischern die Lebensgrundlage und den Menschen die regionale, gesunde Kost entzogen.

Die von uns befragten zuständigen Politiker verschanzen sich hinter EU-Gesetzen und befürworten damit die Süßwasserfisch-Ausrottung in Österreich! Wo sind die EU-Schutzbestimmungen für die lokalen Fische/Krebse?

Wenn die Dezimierung des Fischotter-Bestandes nicht möglich ist, dann muss der Schaden der Züchter und Fischer jährlich ausreichend finanziell abgedeckt und zwei Meter hohe Zäune entlang der Gewässer und Flüsse errichtet werden. Nur für Salzach und Lammer wäre ein beidseitiger Zaun von 520 Kilometern Länge nötig! Entschädigung und effiziente Schutzmaßnahmen wären enorm teuer und würden einen Aufschrei aller Naturliebhaber, Touristiker etc. mit sich bringen. Also, was ist die Alternative?





Sirikit Reuchlin, 5400 Golling