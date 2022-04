Wegen des großen Erfolges im letzten Spätherbst wird die Initiative "Flachgauer Schaumkronenwanderungen" entlang der Bäche und Flüsse fortgesetzt. Viele bäuerliche Betriebe haben sich zusammengeschlossen, um dieses Spektakel in der lieblichen Natur zu ermöglichen. Leider konnten nicht alle Landwirte dafür gewonnen werden, man ist aber guten Mutes, auch ohne diese die für die Schaumkronen erforderlichen Stoffe in absolut ausreichendem Maße zur Verfügung stellen zu können. Schaumkronengewässer sind nicht bloß eine besondere Augenweide. Sie haben positivste Auswirkungen für Personen mit niedrigem Blutdruck. Auch Fische und andere Wassertiere lieben es, sich im Schaum zu suhlen. Zudem wird das Wachstum einiger Pflanzen und Algen besonders im Auffangbecken Obertrumer See endlich wieder enorm angeregt. Eine Idee wäre, eine "Hall of Foam" zur Ehrung der weitblickenden Initiatoren ins Leben zu rufen. Gibt es diesbezüglich in der Landwirtschaftskammer Salzburg und der Umweltanwaltschaft Überlegungen? Gibt es schon ein Schaumkronen-Wanderbüchlein der SalzburgerLand Tourismus GmbH?





Christoph Matl, 5161 Elixhausen