Flächenversiegelung

Die SN berichten in einem am 28. Dezember erschienenen Artikel, dass die ÖVP Niederösterreich vor der Landtagswahl Prämien ankündigt, wenn versiegelte Flächen wieder begrünt werden. Der Spitzenkandidatin der Grünen in Niederösterreich, Helga Krismer, entlockte die SN-Anfrage zum Thema Bodenprämie nur ein Lächeln. Sie meinte, dieses Programm werde nicht zum "Schenkelklopfer". Wie sieht aber die Realität in Niederösterreich wirklich aus? Da beschließt in der Vorwoche die schwarz-grüne Mehrheit im Gemeinderat der Kurstadt Baden mit der Stimme der grünen Vizebürgermeisterin Helga Krismer und gegen die gesamte Opposition die Umwidmung des am Stadtrand gelegenen Parkplatzes des Trabrennplatzes von "Grünfläche" auf eine zum Großteil zu versiegelnde "öffentliche Verkehrsfläche". Damit verliert einerseits vor allem die in der Nähe wohnende, zumeist ältere, Bevölkerung ihre einzige größere Erholungsfläche und andererseits wird mit der Umwidmung die Errichtung einer neuen Straßenverbindung ermöglicht. Eine vor der Gemeinderatsitzung an Landeshauptfrau Mikl-Leitner gerichtete Anfrage, ob sie mit dem von ihren Badener ÖVP-Mandatare eingebrachten Widmungsänderungsantrag einverstanden wäre, blieb unbeantwortet. Ihre Aussage "Wir wollen ein klares Signal setzen, noch sensibler mit dem Bodenverbrauch umzugehen" trifft auf diese Umwidmung daher ebenso wenig zu wie die Forderung der Raumordnungsexpertin Gerlind Weber, dass "eine Beschränkung bei der Entwicklung außerhalb von Ortskernen wichtiger wäre." Nun legen sich also die "Grüninnen", die ja aus ideologischen Gründen einen derartigen Beschluss eigentlich gar nicht mittragen dürften, mit ihrer Zustimmung schon vor der Landtagswahl der ÖVP NÖ zu Füßen, um zu signalisieren, dass sie für den wahrscheinlichen Fall, dass die ÖVP nach den Wahlen einen Koalitionspartner braucht, gerne zur Verfügung stehen. Dann besteht für Mikl-Leitner und Krismer genügend Anlass, sich vor Freude auf die Schenkel zu klopfen und das "Beste aus beiden Welten" auch in Niederösterreich zu präsentieren, sollte es einmal im Bund oder in Baden scheitern.

Prof. Johann Turek,