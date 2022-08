Flächenversiegelung ist nicht gleich Flächenversiegelung

Für die Vernichtung von Gras in Biogasanlagen und für die Vernichtung von 1/3 der Lebensmittel, vorwiegend durch den Handel, so wie durch (de facto enteignende) Mindestabstandsregeln beim Bauen und durch Leerstände von und an begehrten Baugebieten wird massenhaft Grundfläche sinnlos vergeudet. Wir haben also potentiell mehr als genug ausreichende Grundflächen, um diese für den Wohnbau für die immer noch wachsende Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Helfen könnten vor allem, neben einer ausreichenden Leerstandsabgabe, kleine Häuser und mobile Heime, dass einzelne zu günstigen Wohnmöglichkeiten kommen. Dann müssten wahrscheinlich auch andere mit ihren Preisen runter gehen.

Aber Wohnraum schaffen sollen die Kleinen angeblich nicht mehr, weil andere, die es sich leisten können, weil ihnen systematisch die Geldmengen zugeschoben werden, exzessiv Flächen für andere Zwecke zubetonieren. Das kann so doch keine Lösung sein! Da muss man doch etwas genauer unterscheiden, wofür die Flächen verwendet werden und werden sollen. Und nicht einfach sagen: zu viel betoniert, Punkt, basta, Ende. Aber freilich, da sollte natürlich unterschieden werden, zwischen Zweitwohnsitzen die wiederum nur ein paar Wochen im Jahr verwendet werden und damit ebenso platzverschwendend sind und Hauptwohnsitzen, die den Großteil des Jahres zum Wohnen genutzt werden.



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt