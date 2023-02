Flaute beim Windpark am Lehmberg?

Schon viele Windprojekte waren in Salzburg startklar, ehe sie von der Politik - besonders in Person des Landeshauptmannes Haslauer - "abgeschossen" wurden. Der Lehmberg ist hier nur ein weiterer Baustein. Warum das so ist? Nun, bei einer projektierten Kapazität im Bereich von drei Salzachkraftwerken wird schnell klar, weshalb das Land kein Interesse daran hat, dass die Bürger die Energiegewinnung in unserem Land selbst in die Hand nehmen. Da würde das Monopol der Salzburg AG gebrochen und die Politik würde um eine jährliches "Körberlgeld" von zig-Millionen Euro umfallen. Das muss verhindert werden. Wenn heute sogar Windstandorte wie das Windsfeld (übrigens von der Salzburg AG erst vor ein paar Jahren wegen Unwirtschaftlichkeit aufgegeben ...) ins Spiel gebracht werden, dann kann man als Windkraftbetreiber nur den Kopf schütteln. Der beste Standort des Landes am Aineck im Lungau hat einen Einspeisepunkt direkt am Gipfel, kein zusätzlicher Leitungsbau wäre notwendig, die einzelnen Windkraftanlagen sind vermessen - man bräuchte nur noch loszulegen. Aber auch hier gilt, was das Land in Person des Herrn Landeshauptmanns nicht will, das kommt auch nicht. Schöne neue Welt kann man da nur sagen.

Mag. Arnold Pritz, 5571 Mariapfarr