Fledermäuse unter Naturschutz

Zum Artikel "Frischer Fledermauskot in der Volksgartensauna entdeckt" im Lokalteil vom 14. 5.: Es ist mir völlig unverständlich, dass diese Tiere unter Naturschutz stehen, noch dazu, wo in China der dringende Verdacht besteht, dass der Kot dieser Tiere das unheimliche Virus verursacht hat. Wie passt denn das zusammen? Welchen Nutzwert haben sie denn überhaupt für die Menschen? Auch mit Nattern werden die in der Nähe spielenden Kinder keine so rechte Freude haben. Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen sollte doch Vorrang haben.

Ulrike Haslauer, 5020 Salzburg