Fleiß muss bestraft werden!

So das geltende EStG: 20 Stunden Teilzeit bringen pro Arbeitsstunde Netto 15,00 Euro, Vollzeit mit 40 Stunden 10,00 - ergo bringt die doppelte Arbeitszeit nur einen um 50 Prozent höheren Stundenlohn.

Fleißige Vollzeit-Arbeitnehmer werden außer der geringen Wertschätzung ihrer Mehr-Leistung noch dadurch bestraft, dass sie staatliche Zuschüsse für die Ausbildung ihrer Kinder verlieren - das alles kritisiert Herr Zethofer in seinem Brief an die SN vom 18. November.

Dem Vernehmen nach soll's auch durchaus leistungsfähige Arbeitslose geben, die sich in ihrer sozialen Hängematte so wohl fühlen, dass sie angesichts eines geringen Mehrertrags dankend auf´s Arbeiten verzichten.

Täglich klagen Unternehmer über einen krassen Mangel an fähigen Mitarbeitern - dabei wären tausende Teilzeitler bereit, nach Entfall der oben erwähnten Strafen, ihre Arbeitszeit zu verdoppeln.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg