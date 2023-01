Flora und Fauna leiden an Nachtlicht

Zur Laternen-Debatte in Maishofen ("Anrainer wehrt sich gegen Straßenlaternen"): Leider ist es in der Gesellschaft noch nicht angekommen, dass nächtliche Lichter nicht nur unnötiger Stromverbrauch sind. Leider leiden auch Flora und Fauna darunter. Wir müssen nicht in die Steinzeit zurück und Fackeln verwenden. Stirnlampen sind schon lange erfunden. Bei nächtlichen Berg-, Ski- oder Radtouren funktioniert es bestens.

Gesetze, die zur Verschwendung, der Zerstörung der Umwelt beitragen, gehören abgeschafft und sind nicht mehr zeitgemäß.

Die Grünen-Partei hat noch viel Arbeit zu erledigen. Ich wünsche Christofer Mayr, er bekommt noch viele Unterstützer.



Luis Lankmayer, 5571 Mariapfarr