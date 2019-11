Flotte Sprüche und Grauzonen

Wodurch wurde ein 25-Jähriger bereits so frustriert, dass er die Alten (ab 40) auffordert, die Bühne für die Jungen freizumachen, weil sie die Welt von heute ohnehin nicht mehr verstehen und überall nur mehr im Weg stehen? Wie großzügig, dass er den Älteren zumindest noch anbietet, in der zweiten Reihe zu verbleiben, wenn auch nur in beratender Funktion.

Nachlesen: "Die Alten stehen uns im Weg".

Es wird ihm die Erkenntnis nicht erspart bleiben, dass man leitende Positionen in der Wirtschaft nicht erlangt, indem man deren Inhaber durch blöde Sprüche verscheucht, sondern indem man sich durch hervorstechende Leistungen dafür empfiehlt. Er wird hoffentlich auch zur Erkenntnis gelangen, dass es beim Generationenkonflikt - wie bei den meisten Konflikten - nicht nur um schwarz oder weiß geht, sondern meistens um die Graustufen dazwischen. Das heißt, man braucht sowohl das disruptive Neue als auch die Erfahrung mit Blick auf das Ganze und auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Erst wenn er das begriffen haben wird und seine flotten Sprüche durch Leistung ersetzt, wird er möglicherweise in der Lage sein, einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zu leisten.



Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal