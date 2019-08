Fluch und Segen des Bewertens

Beim Bewerten gibt es natürlich alle möglichen Spezies.

1. Den Dauersuderer, der in jeder Suppe ein Haar findet (Auch in der Hauptstadt der Europa-Suderer-Meister häufig anzutreffen).

2. Der, der nur kurzfristig für sich was rausschlagen will, und wenn's nur der Gratisschnaps am Schluss ist (hoffentlich die billigste Plörre vom Diskounter).

3. Die, die wirklich etwas zu bemängeln haben. Das sind dann meistens die, die auch eine konstruktive Kritik liefern (in der Minderheit).

Und die haben Sie leider vergessen:

4. Die angeheuerten Claqueure. Die loben das Etablissement über den grünen Klee, wie toll alles sei. (zu erkennen am Geschwafel, keine konkreten Details. Stammen meistens aus der Verwandtschaft vom Wirt)

Ich selbst habe hier in Salzburg lediglich zweimal eine Bewertung abgegeben. Eine sehr positive, aber auch eine vernichtende. Wenn ich ein Wiener Schnitzel vom Kalb, das mit ca. 22.00 Euro ausgepreist ist, bestelle, und der Service stellt es mir nach eineinhalb Minuten hin, dann ist das für den Preis eine Frechheit. Da erwarte ich ein frisch zubereitetes Schnitzel. Und das kann niemals in weniger als zwei Minuten vom Koch übers Panieren und im Butterschmalz Ausbacken und Herrichten und Herbringen bei mir als Gast landen.

Die Gastronomie ist nicht nur Opfer, sondern auch Täter.

Kurt Fuchs, 5020 Salzburg