Flucht in eine weitere Abstimmung

Wenn das Volk ständig gegen Strich gebürstet wird, dann wird es widerborstig. So wie jetzt, wo sich die treibende S-Link-Kraft ÖVP über das eindeutige Votum gegen den S-Link einfach hinwegsetzt und so tut, als wäre nichts geschehen. Sie flüchtet sich jetzt in eine weitere Abstimmung landesweit und hofft, dass das dann positiv für sie ausgeht, quasi, so lange abstimmen, bis das Resultat stimmt.

Aber was interessiert es die Lungauer, Pongauer und Pinzgauer, ob in der Stadt Salzburg eine U-Bahn gebaut wird? Die haben dort ganz andere Sorgen!

Es ist gut, dass 2024 ein großes Wahljahr wird und die Wähler und Wählerinnen, die jetzt so schnöde übergangen werden, ihre Stimmen abgeben können. Eines ist in der Stadt aber auch klar, dass die SPÖ, die gegen den U-Bahn-Bau ist, die Wahlen gewinnen wird, und im Land wird dann die FPÖ die stärkste Partei werden!

Josef Blank, 5061 Elsbethen