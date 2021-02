Flüchtlinge aus Moria in Deutschland

In den SN lese ich von Familien, die mit dem Flugzeug von Moria nach Deutschland geholt werden. Das geplante Kontingent ist 1553 Personen. Ich möchte nun folgende Frage an unsere beiden Regierungsparteien stellen: Die Aufnahme von wie vielen Menschen ist für Österreich geplant? Es kann ja nicht sein, dass wir als EU-Mitglied die ganze Last ein paar anderen Staaten überlassen wollen, die zufällig an den Außengrenzen liegen. Wenn bereits ein Asylverfahren durchgeführt wurde und die Menschen einen positiven Bescheid haben, sollte es selbstverständlich sein, dass sie auch in andere europäische Länder aufgenommen werden. Ich möchte gerne, dass meine Enkel und Urenkel auch noch in einem gemeinsamen, friedlichen Europa leben, das geht aber nur, wenn wir heute schon Solidarität üben.

Katharina Ehmann, 5450 Werfen