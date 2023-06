Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer: Ist es uns bewusst?

Angesichts dieser neuerlichen Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer mit wohl hunderten Toten, darunter viele Frauen und Kinder, stellt sich mir die Frage: Ist es uns bewusst, warum diese Menschen ihre Heimat aufgeben? Einerseits mag es mit Krieg oder Bürgerkrieg zu tun haben, andererseits denke ich mir, dass Millionen von Menschen in der eigenen Heimat keinerlei Chance mehr erkennen, ein halbwegs normales Leben zu führen beziehungsweise auch für die Kinder sorgen zu können. Natürlich können wir nicht Millionen von Menschen einfach aufnehmen und doch werden sie es versuchen, hier anzukommen. Auch meterhohe Mauern und Zäune werden das nicht verhindern. Ergo lässt sich das Problem nur lösen, indem wir teilen, indem wir ganz bewusst nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen versuchen, ein normales Leben in Sicherheit führen zu können. Nur wenn uns das bewusst wird, wenn die Politik weltweit endlich wieder die Macht übernimmt und die reine Profitgier eingedämmt wird, nur dann … doch halt, wie lächerlich ist diese meine Vorstellung angesichts der Realitäten? Ist uns auch das bewusst? So lächerlich das Agieren der Politik im Bereich des Klimaschutzes ist, noch viel lächerlicher ist es im Bereich der Flüchtlingskrise. Lächerlich? Nein, unmenschlich und grausam, weltfremd, menschenverachtend und ja, vor allem feige.



Günter Österer, 5020 Salzburg