Flüchtlingsquartier Kobenzl

Noch was Unmöglicheres als die Nutzung des Kobenzl für Flüchtlinge gibt es wohl nicht (SN vom 28. 11. 2022). In ca. 850 m Seehöhe ohne jede Versorgung!

Wer ist seinerzeit auf die Idee gekommen, der Frau Mikl-Leitner dieses Objekt als Flüchtlingsquartier anzubieten? Ich glaube nicht, dass sich die damalige Innenministerin in Salzburg und am Gaisberg ausgekannt hat.

Es müssen schon gescheite Salzburger gewesen sein, die mit diesem Objekt in Folge Geld der Bürger jahrelang verschenkt haben und noch verschenken. Sie sollten unmittelbar zurücktreten.

Wahrscheinlich kommt noch jemand auf die Idee, die Flüchtlinge rauf und runter zu fahren und im nahenden Winter kann man ihnen doch einen Fußmarsch in der gesperrten Gaisbergstraße nicht zumuten.

Es ist zum Heulen mit unseren Politikern.







Ing. Harald Hübner, 5020 Salzburg