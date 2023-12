Flüssiggas-Deals gut "fürs Klima"?

Gleich unter einem Artikel über Frau Gewessler am 2. 12. findet sich ein Kurzartikel, nach dem sie sich über den Flüssiggas-Deal mit einem US-amerikanischen Energiekonzern "freut". Dann steht dort zu lesen, dass "Österreich bis 2040 Klimaneutralität erreicht haben will".

Jetzt weiß ich nicht, wie man mit Flüssiggas (LNG) "Klimaneutralität erreichen will", wenn zum Komprimieren von Erdgas zu LNG noch mal so viel Energie eingesetzt werden muss, wie im Erdgas enthalten ist. Und wie sich Österreich damit unabhängiger von russischem Gas macht will - wie im Artikel weiter unten steht, weiß ich auch nicht, zumal ich vor kurzem gelesen habe, dass US-Energiekonzerne russisches Erdgas als LNG nach Europa verkaufen. Dafür weiß ich jetzt, wie es um die österreichische "Klimaschutz"-Politik und die dafür zuständige Ministerin und deren Berater/-innen steht.





Univ.-Doz. DI Dr. Otto Nowak, 1070 Wien