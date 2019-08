Flug nach Salzburg

Wenn es mich heute gelüstet nach Salzburg zu reisen, so setze ich mich in meinen Pkw, fahre Richtung St. Pölten und bin in knapp drei Stunden an der Salzach - also im Zentrum.

Wenn ich fliegen will, muss ich nach einem Flughafen-Taxi rufen (mit eigenem Pkw zu fahren dauert gleich lange, denn inklusive Suche nach einem halbwegs kostengünstigen Parkplatz verliert man weitere Viertelstunden), und stelle mich dann beim Schalter an und warte anschließend ca. eine bis eineinhalb Stunden, bis das Flugzeug bereit ist, mich in einer weiteren Stunde nach Salzburg zu fliegen, wo ich dann endlich in einer weiteren Staustunde das Zentrum erreiche.

Dieselbe Situation haben wir auch mit Linz, Graz, Klagenfurt, St. Pölten und Eisenstadt und ich fürchte auch Innsbruck und Bregenz sind (budgetär betrachtet) keinen Flug wert.

Ich fürchte, der innerösterreichische Flugverkehr ist nur für Protzer und Reiche gedacht - man ist mit dem Auto im Großen und Ganzen sicher günstiger unterwegs - und mit der Bahn wahrscheinlich auch.

Axel Melhardt, 1070 Wien