Flughafen Salzburg und die Lebensqualität

Seit Ostern 2019 ist der Flughafen Salzburg, wegen der Pistenerneuerung geschlossen. Seitdem ist Ruhe auf dem Flughafen Salzburg eingekehrt. Keine lärmenden Starts. Keine Abgaswolken und kein Gestank über der Kendlersiedlung. Es ist zu schön um wahr zu sein, die Lebensqualität im Umfeld des Flughafen Salzburg hat sich seit Beginn der Bauarbeiten an der Rollbahn erheblich verbessert. Erst jetzt wird mir bewusst, wie viel Lebensqualität alle Anrainer, durch den Betrieb des innerstädtischen Flughafen, in den vergangenen Jahrzehnten eingebüßt haben.

Land und Stadt Salzburg sind die Betreiber des Flughafen Salzburg. Stadt und Land Salzburg beschließen auch Gesetze. Zum Beispiel: 80 Km/h auf der Stadt-Autobahn IGL. (seit 2014), 100 Km/h auf der Tauernautobahn bis Golling IGL (Einführung 2005), Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen, Rasenmähen und Teppich klopfen nur zu bestimmten Zeiten.

Diese Gesetze sind durchwegs vernünftig und gut - und helfen unsere Luftqualität zu erhalten bzw. zu verbessern und Lärm zu vermeiden. Treffen jedoch immer nur andere. Der "Schwarze Peter" wird permanent dem Straßenverkehr in die Schuhe geschoben. Der Luftverkehr verbraucht ebenfalls Unmengen an gutem Sauerstoff, den wir eigentlich zum Atmen benötigen. Auch jeder Flieger erzeugt enorme Schadstoffe, die dann in der Luft liegen, oder langsam zu Boden sinken.

Die Betriebszeiten des Flughafen Salzburg erlauben auch an Sonn- und Feiertagen den Betrieb. Haben die zuständigen Verkehrs-Politiker Angst davor, an Sonn- und Feiertagen eine "Sonntagsruhe" einzuführen und so der Stadt-Bevölkerung eine Erholungsphase zu gönnen? Oder ist nur Profit und Gewinnoptimierung auf Kosten der Bevölkerung erstrebenswert?

Nur Gesetze beschließen, die Andere zu befolgen haben, erzeugt eine Schieflage und Unmut. Einmal mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass auch eigene Einschränkungen bei den Wählern gut ankommen, wäre wünschenswert (zum Beispiel ein Flugverbot an Sonn- und Feiertagen).

Ein innerstädtischer Flugplatz wie Salzburg ist wie ein Relikt aus grauer Vorzeit.

Nach Beendigung der Bauarbeiten an der Rollbahn wird wieder der uneingeschränkte Flugbetrieb (sieben Tage in der Woche) mit einem attraktiven Sommerangebot, verbunden mit Lärm, Abgaswolken und Feinstaub über die Salzburger Stadt-Bewohner hereinbrechen.



Anton Greischberger, 5020 Salzburg