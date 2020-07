Flughafen statt U-Bahn

Die Salzburger Sozialdemokraten suchen also 100 Mill. Euro für den Ausbau und die Modernisierung des Flughafens. Man darf allerdings bezweifeln, ob das noch notwendig ist, nachdem die meisten Fluggäste inzwischen über München ausweichen oder das Super-ÖBB-Railjet-Angebot annehmen, das fast stündlich direkt zum Flughafen Schwechat fährt. Wenn es denn sein soll, dass am Salzburger Flughafen Bauarbeiten vonstatten gehen müssen, dann hätte ich einen Vorschlag: Man könnte die vom Bund zugesagten Millionen zum Ausbau der Mini-U-Bahn - die keiner braucht und keiner will - zum Flughafen umleiten. Immerhin ist der Flughafen für uns Salzburger das Tor zur Welt, während die U-Bahn nur das Tor zum Mirabellplatz ist.



Josef Blank, 5061 Elsbethen