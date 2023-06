Flughafens Wünsche

Ich wusste gar nicht, dass Flughäfen sich was wünschen können, lese aber, dass es Menschen gibt, die keine 2,5 Stunden mit der Bahn fahren wollen, obwohl sie mit dem Flieger mit Anfahrt und Check-in mindestens genau so lange brauchen. Was ich aber ganz sicher weiß, ist, dass wir Menschen die einzige Spezies sind, die so blöd ist, in vollem Bewusstsein den eigenen Lebensraum zu vernichten.

Ich bin 72 Jahre alt und wohl inzwischen vor-vorige Generation, aber ich denke ernsthaft daran, mich den "Klimaklebern" anzuschließen, nicht mehr meinetwegen, wohl aber wegen unserer Enkel/-innen, die den entgleisten Klimawandel werden aushalten müssen.



Maria Hanke, 5400 Hallein