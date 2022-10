Fluglärm über Siezenheim

Nach mehrmaligen Anfragen bei Austro Control, warum gerade über dem Ortsgebiet

in Siezenheim zusätzlich zum normalen Flugverkehr auch noch die Probe-, Lern- und oder Testflüge mittels Helikopter (rot, klein, nervig) und einmotorigen Maschinen z. B. auch in der Mittagszeit stattfinden, erhielt ich folgende Antwort: Diese Flugroute entlang des Bundesheerzauns sei eine genehmigte Route. Nun gut, diese wurde vermutlich von irgendwelchen Schreibtischtätern in der Landesregierung genehmigt, vermutlich von jenen Personen, die mit Sicherheit nicht hier wohnen.

Wäre es möglich, diese sehr nervende Situation zu entnerven? Nämlich für alle an dieser Zaungrenze wohnenden Menschen.

Ein Dank im Sinne aller, wenn es den gelingen sollte.



Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim