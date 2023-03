Fluglärm und Weltkulturerbe

In den ersten drei Monaten des Jahres ist an Samstagen der Fluglärm aufgrund der vielen startenden und anfliegenden "Skibomber" über dem Weltkulturerbe Salzburg und Freilassing nahezu unerträglich. Der Politik ist das egal, auch wenn das Klima durch ausgestoßenen Dreck leidet, Land und Stadt profitieren ja als Eigentümer des Flughafens. Irgendwann ist es dann wegen der Lärmbelästigung über der Stadt mit dem Weltkulturerbe zu Ende. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die massive Geruchsbelästigung beim Krimmler Wasserfallweg in den 90er-Jahren. Hätte man nicht schleunigst einen Kanal errichtet, wäre dieses Welterbe abhanden gekommen.

Dazu ein Ratschlag für die "Letzte Generation": Anstatt sich auf Straßen festzukleben Fesselballons in den Ein- und Abflugschneisen steigen lassen. Die Klimakrise hat ihren Grund nicht nur im Straßenverkehr. Der Rettungshubschrauber wäre trotzdem nicht behindert.



Alois Humer, 5023 Salzburg-Gnigl