Fluglinien müssen sich neu erfinden

Die heutige SN-Glosse "Gewagt/Gewonnen" mit der Autorin Gertraud Leimüller beinhaltet einerseits wahre und richtige Begebenheiten bezüglich der bisherigen Geschäftsmodelle von Fluglinien auf der ganzen Welt, welche allesamt auf unrealistische Kostenbasen aufgebaut wurden und zu Lasten der Umwelt und letztlich der gesamten Menschheit gingen.

Andererseits behauptet darin Frau Leimüller: "Der Mensch braucht die Fliegerei." Eine gewagte Behauptung!

Meine persönliche Entgegnung dazu: Die Fliegerei brauchen vielmehr all jene Menschen, welche sich nicht um eine CO2-Ausstoßminimierung, nicht um den Klimawandel auf der Welt aufgrund der Erderwärmung, nicht um den Meeresspiegelanstieg und ebenso nicht um die katastrophalen Unwetterkapriolen in unheimlich steigender Zahl kümmern, sondern sich vielmehr ihrer Lust hingeben möchten, aufgrund ihres finanziellen Wohlstands jeden noch so entfernten Winkel dieser Welt aufsuchen zu können! Ohne Rücksicht auf die große Mehrheit der Menschheit, welche diese ihre Vorgangsweise verabscheut und entschieden verurteilt! Fazit: Das Gegenteil der Behauptung ist vielmehr die Realität.





Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt