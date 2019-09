Flugshow ist nicht mehr zeitgemäß

Den Salzburger Nachrichten entnehme ich, dass Anfang September in Zeltweg wieder die Airpower-Flugshow stattfindet. Angesichts der immer deutlicher zutage tretenden Umweltprobleme ist eine derartige Veranstaltung meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Artikel geht auch hervor, dass sich das Österreichische Bundesheer, welches laut Aussage des Verteidigungsministers, kurz vor dem Konkurs steht mit 1,2 Mill. Euro an den Kosten beteiligt, was für mich völlig unverständlich ist. Allerdings galt auch schon im alten Rom die Devise "Brot und Spiele". Man muss das Volk bei Laune halten, koste es was es wolle. Daran hat sich offenbar bis heute nichts geändert.





Erich Pazdera, 5020 Salzburg