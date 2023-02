Flugverkehr: Ungerechtigkeit um die CO2-Steuer bereinigen

Stärkstes Flugwochenende in Salzburg! Sehr erfreulich für den Winterfremdenverkehr und alle, die daran verdienen. Wenig Freude haben alle, die "verurteilt" wurden, CO2-Steuer für die Klimaneutralität zu entrichten, wenn man weiß, dass die Flug- und Schifffahrt davon von vornherein befreit wurden. Dabei bin ich bei meinen Recherchen darauf gestoßen, dass die bereits 2003 (!) von der EU beschlossenen Befreiungsgegenstände von der Mineralölsteuer (also zu einer Zeit, als die Klimaneutralität noch ein Fremdwort war) einfach übernommen wurden. Es sind also zwei Paar Schuhe, Mineralölsteuer hat mit der CO2-Steuer überhaupt nichts zu tun. Und würde man nach unserer Verfassung gehen, dürfte man von uns die CO2-Steuer nicht einheben, da der Gleichheitsgrundsatz dies gar nicht zulassen würde. Auch hier hat man eine Ausrede erfunden, wenn nämlich internationales Interesse überwiegt, hebt sich unser Verfassungsgesetz auf.

Und hier die haarstäubende Begründung der UN-Luftfahrtorganisation ICAO, da man dafür am Flughafen für Start und Landung Gebühren entrichten muss und wir für den Straßen- und Schienenverkehr die Infrastruktur vom "Staat" erhalten und deshalb ist eine CO2-Steuerbefreiung gerechtfertigt. Es ist eine eindeutige Fehlinterpretation und wahrscheinlich von Lobbyisten durchgedrückt worden. Wir haben die uns zur Verfügung gestellte Infrastruktur selbst über unsere Steuern bezahlt, außerdem zahlen wir auch noch Mineralölsteuer und müssen für die Benützung der Autobahn Maut bezahlen.

Ich fordere die Regierung bzw. ressortzuständigen Grünen auf, sich Verbündete in der EU zu suchen und diese Ungerechtigkeit endlich zu bereinigen und die CO2-Steuer bis zur Erledigung auszusetzen. Unser Bundeskanzler hat es jetzt bewiesen, dass auch kleine EU-Länder durch die Verweigerung einer Zustimmung etwas durchsetzen können. Die EU fasst Beschlüsse und wenn der "Wind" aus der richtigen Richtung kommt, dann wird z. B. der Atomkraft oder dem Erdgas ein grünes Mascherl verpasst und so muss es auch bei der CO2-Steuer geschehen, damit man diese nur von ihren lobbylosen "Untertanen" einhebt.



Gerhard Lettner, 5020 Salzburg