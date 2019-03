Flugverkehrssamstage im Winter

Der Himmel über Salzburg ist ein geschändeter. Die darunter lebenden Menschen werden über jedes verträgliche Maß hinaus übergangen oder besser gesagt "überflogen".

Nach einem weiteren ohrenbetäubenden Flugsamstag möchte ich meiner Stimme und der vieler Betroffener Ausdruck verleihen: Die Flugfrequenz an den Wintersamstagen ist in den letzten Jahren auf ein unzumutbares Ausmaß angestiegen. Die Lärmbelästigung ist nicht mehr vertretbar - immerhin liegt der Flughafen im Wohnbereich. Die Emissionsbelastung übersteigt das Fassungsvermögen einer Stadt in der Größe Salzburgs. Der Massenverkehr am Himmel muss dringend spür- und messbar reduziert weden, zu unserer aller Wohl!

Barbara Grienberger, 5020 Salzburg