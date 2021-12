Flugwetter-Information aus Wien?

Mit Verwunderung und Unverständnis habe ich den "Salzburger Nachrichten" (1. 12. 2021) entnommen, dass Austro Control die Wetterinformationen für den Flugverkehr des Salzburger Flugverkehrs ab 2024 zentralisiert und voll automatisiert über das MET-Center Vienna liefern will.

Erfahrene Meteorologen in Salzburg (und davon gibt es eine beträchtliche Zahl) und an anderen Standorten in Österreich betonen immer wieder in ihren Wetteranalysen die Bedeutung und regionale Differenzierung des Wettergeschehens, gerade im alpinen und voralpinen Bereich.

Wir wissen, wie beispielsweise der Föhn, besonders in Salzburg, schwer voraussehbar ist, wie bei Nordstaulagen die Niederschläge kleinräumig zu großen Unterschieden führen, oder wie Nebel und Hochnebel gerade im Salzburger Becken den Flugverkehr, auch kurz- oder langfristig, beeinträchtigen können.

Bislang hat man es für notwendig erachtet, die Expertise von fünf Meteorologen am Flughafen in Anspruch zu nehmen. Hat sich die Technik innerhalb von ein paar Jahren so sprunghaft weiter entwickelt, dass man plötzlich keinen einzigen Meteorologen mehr braucht? Wie sicher werden sich Passagiere fühlen, wenn ihnen bewusst wird, dass ihre Flugzeuge meteorologisch von Wien "ferngesteuert" werden?

Ist diese Zentralisierung auf Wien etwa ein Schritt in Richtung einer Schwächung der regionalen Flughäfen (darüber könnte man im Hinblick auf eine Umsetzung von Umwelt-Strategien diskutieren)? Es stellt sich auch die Frage, warum Wien kompetenter sein sollte, als etwa der näher liegende größere Flughafen München.

Jedenfalls sollte ein so gravierender Schritt eingehender diskutiert und kommuniziert werden, unter Einbeziehung von Experten und einer breiteren Bevölkerung



Dr. Christoph Stadel, 5303 Thalgau