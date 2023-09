Flussbäder fehlen in Salzburg

Jedes Mal, wenn ich den Marko-Feingold-Steg über die Salzach quere, denke ich, da fehlt etwas. In der Schweiz gibt es die berühmten antiken Flussbäder: mein Lieblingsbad, Rhybadi, im Rhein in Schaffhausen (http://www.rhybadi.ch) und die Frauenbadi in der Limmat in Zürich, Frauenbad Stadthausquai (http://www.sportamt.ch/frauenbad).

Je höher der Pegel und je stärker die Strömung im Rhein, desto mehr Spaß macht es, und es fühlt sich an wie Baden in Champagner. Gleichzeitig wird man durch die Gitter am unteren Ende davor geschützt, in die Wasserfälle geschwemmt zu werden. In der Limmat hingegen schwimmt man mit Blick auf mehrere berühmte Kirchtürme, auch ein Genuss.

Aber immer fühlt man sich mehr mit der Natur verbunden als in einem Swimmingpool oder in einem Freibad.



Sybil Dean, 72393 Burladingen