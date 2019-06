Flying Bull, Lärm und Umwelt

Von unerträglichem, donnerndem Lärm begleitet, fliegen regelmäßig Oldtimer-Flugzeuge eines großen Getränkekonzerns über unsere Wohngebiete in der Stadt Salzburg, welche allerdings besser in einem Flugzeugmuseum aufgehoben wären. Ohne dass man seine Ohren mit den Händen schützt, ist dieser Lärm eines Überflugs bei uns im Wohngebiet nicht zu ertragen.

Die Erklärung: Diese Flugzeuge werden von ebenso uralten 18 Zylinder-Doppelsternmotoren mit 46 Litern Hubraum und 2400 PS angetrieben, und besitzen nur Krümmerrohre, keine Schalldämpfer!

Würde man ein Kraftfahrzeug ohne Auspuff-Schalldämpfer betreiben, würde sofort die Zulassung entzogen werden, aber diese alten Flugzeuge dürfen das.

Das Flagschiff von Flying Bull z.B., die Douglas DC-6 hat 4 solcher Motoren, also insgesamt 184 Liter Hubraum, 72 Zylinder, 9600 PS, die Corsair F4U hat einen.

Die B25 Mitchell hat 2 Stück 14 Zylinder-Doppelstern je 43 Liter Hubraum und je 1775 PS.

Diese alten Motoren erzeugen neben hohem Lärm auch einen erheblichen Schadstoffausstoß.

Das ist für die Erreichung von Klimazielen in höchstem Masse kontraproduktiv.

Diese werden in Salzburg sowieso weit verfehlt! Auch mehrfach am Tag fliegen diese Oldtimer über unsere Wohngebiete, was eine enorme Lärm- und Umweltbelastung bedeutet! Und das sogar an Sonn- und Feiertagen.

Cui bono?

Einem der reichsten Österreicher.

Doch die Belastungen dieser Flüge, welche zu Rundflugs- und Show-Zwecken durchgeführt werden, und damit nicht im übergeordneten öffentlichen Interesse sind, müssen zig-tausende Stadt-Bewohner am Boden ertragen.

Wie heißt es so schön in einer Redewendung: "Money makes the world go around!"

Die Politik sollte durch zeitgemäße (Umwelt-)Gesetzgebung die Bürger vor solchem exorbitantem Lärm und vor Abgasen schützen, und auch zwecks Klimaschutz diese Oldtimer-Flüge in Salzburg endlich verbieten.

Eine Argumentation, dass sich die Schadstoffe der Flugabgase, wie CO2, Feinstaub, Stickoxide etc., ohnehin in der Luft in homöopathischen Dosen verdünnen und nicht messbar sind, ist wohl nicht länger haltbar.



Michael-Wilhelm Seidel, 5020 Salzburg