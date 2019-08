Förderung der KTM Motohall

Seit Jahren maßt sich ein Klüngel die Deutungshoheit darüber an, was Kunst ist und was nicht! Ganz klar wird daraus auch eine etwaige Förderungswürdigkeit abgeleitet.

Da die Förderungen mit Steuergeld erfolgen, bin ich auch bei Projekten ein Mitförderer, die mir gar nicht gefallen.

Gezwungenermaßen muss ich das tolerieren, wir leben ja in einer pluralen Gesellschaft.

Ich erwarte mir von dem genannten Klüngel, dass dabei auch Toleranz gezeigt wird, wenn sich ihre Deutungshoheit nicht durchsetzt und Projekte der anderen Art gefördert werden, mögen sie auch Motohall heißen.

Geradezu erwarten würde ich mir, dass sich Journalisten aus dem Bereich der Qualitätsmedien nicht missbrauchen lassen und sich nur der Objektivität verpflichtet fühlen.

Ing. Gerhard Plankenauer, 4502 St. Marien