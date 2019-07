Förderung für Almgebiete und Hirten

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

in all Ihren Aussagen und auch auf Ihrer Webseite ist von einer Petition für ein "wolffreies Tirol" die Rede. Eigentlich müssten Sie ganz genau wissen, dass Sie hier den betroffenen Tierhaltern falsche Hoffnungen machen. Ein wolffreies Tirol oder einen wolffreien Alpenraum wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht geben. Der Wolf wird sich seinen Lebensraum suchen und finden. Wenn das Nahrungsangebot entspricht (überhöhter Wildbestand) werden sich Wölfe im Alpenraum wieder ansiedeln. Dies kann auch mit vereinzelten Abschüssen von sogenannten Problem-Wölfen nicht verhindert werden. Fakt ist, dass sich die Tierhalter auf geänderte Bedingungen anpassen werden müssen. Dies bedeutet, dass beispielsweise Schafherden durch Hirten bewacht werden müssen. Dass dies funktioniert, kann man in dutzenden Berichten von Schafhirten und Schafbauern aus Norddeutschland nachlesen.

Hierzulande hat man nicht immer Schafe gehalten, dies hat vor allem in letzter Zeit wieder zugenommen und viele dieser Schafhalter dürften dies mit kleinen Herden eher hobbymässig betreiben. Man wird schlussendlich diesen Betreibern klar machen müssen, dass sich die Bedingungen zum Auftrieb ganz einfach geändert haben. Grundsätzlich ist das Auftreiben von Schafen vor allem in sonst nicht mehr beweideten Gebieten sehr begrüßenswert. Dies sollte man in Brüssel auch entsprechend vertreten und dafür entsprechende Mittel zur Entlohnung von Hirten und Einsatz von Begleithunden oder Herdenschutzhunden (wo notwendig und möglich) einfordern. Der begründet hohe Schutzstatus des Wolfes würde eine diesbezügliche Ablehnung dieser Forderung absurd erscheinen lassen, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass man seitens der EU mit berechtigten Förderungen zur Pflege von hochgelegenen Almgebieten ja auch nicht kleinlich umzugehen scheint.





Ernst Maier, 6395 Hochfilzen