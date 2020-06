Förderung für Fiaker

Ich finde es unfassbar, dass die Stadt den Fiakern fast 20.000 Euro schenken will. Pferde sind Fluchttiere und haben in einer Stadt im Jahr 2020 nichts mehr verloren. Mal abgesehen von der Tierquälerei, die es bedeutet, diese Tiere den ganzen Tag dem Verkehrslärm auszusetzen, verursachen ihre Hufe jährlich Straßenschäden im Wert von 100.000 Euro. Dazu kommen der Gestank des Urins und der Pferdeäpfel, die die Luft in der Altstadt verpesten. Die Fiakerunternehmen nun künstlich mit Steuergeld am Leben zu erhalten ist nicht zukunftsorientiert und eine massive Verschwendung von unserem Steuergeld.

Warum wird nicht gerade diese Zeit jetzt genutzt, um zum Beispiel auf E-Fiaker umzusteigen? Keine Straßenschäden, umweltfreundlich, kein Gestank und für die Fiaker keine Futterkosten, keine Tierarztkosten und keine Stallkosten. Das wäre ein guter Schritt in eine bessere Zukunft für alle: uns Salzburger/-innen, die Stadt und die Pferde.



Alexandra Nobis BA MA,, Sbg.