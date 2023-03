Fordert endlich von der Politik Maßnahmen für den Klimaschutz

Vielen Dank für den ausführlichen Artikel (9. 3. 2023) über Frau Hanna Ziesel und ihre Teilnahme an der Klebeaktion der Last Generation in Salzburg.

Ich bewundere Frau Ziesel für ihren Mut und ihre Bereitschaft, sich einer schwierigen und unangenehmen Situation auszusetzen. Ich verstehe ihre Beweggründe sehr gut, und sie verdient Respekt und Anerkennung statt negativer Kommentare.

Ich wünsche mir, dass die Menschen endlich aufgerüttelt werden und von der Politik wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz fordern. Es ist höchste Zeit.



Helga Hofbauer, 2340 Mödling