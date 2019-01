Forderung könnte Bumerang werden

Der Aufforderung von Herrn Fröschl "Schickt den Herren Söder und Seehofer die Rechnung" in den SN vom 4. 1. würde ich lieber nicht Folge leisten. Das könnte sich zum Bumerang entwickeln. Bei im Jahr 2018 ungefähr 40.000 Aufgriffen der deutschen Bundespolizei an den Grenzen zu Österreich könnte Deutschland ganz schnell auf die Idee kommen, die Kosten des Polizeieinsatzes Österreich in Rechnung zu stellen. Würde Österreich seine Hausaufgaben machen, könnten nicht 40.000 illegal Einreisende an Deutschlands Grenzen erscheinen.



Erwin Pamp, 5020 Salzburg